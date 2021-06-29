الأوبرا تستعدت للاحتفال بثورة الشعب 30 يونيو

أنهت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر الاستعداد لاحتفالية ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتي يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بإشراف وروؤية فنية عبد الوهاب السيد، وقيادة وتدريب دكتور محمد عبد الستار، ودكتور داليا حسنين، وميرفت همام بالاشتراك مع فصول الباليه تدريب وتصميم الرقصات محمود مصطفى.



ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية التي تدعم روح الانتماء وتبث الحماس في النفوس منها (النشيد الوطني، على باب مصر، مصر تتحدث عن نفسها، بلد التاريخ، حدوتة مصرية، تتر مسلسل أرابيسك، واعين يادي الزمن الكداب، تتر مسلسل العائلة، ختام تتر أرابيسك، نصرة قوية، يا شباب آن الأوان، ادخلوها سالمين، والله وعرفنا الحب، راحة فين يا عروسة، يا أغلى اسم، الله على المستقبل، إن كان على القلب، تعظيم سلام، فرحة مصر كل أخ عربي، أنا ابن مصر)، ويصاحب أداء بعض الأغنيات الاستعراض، ومنها (حبيبتي من ضافيرها، سلم على الشهدا، بالأحضان، إذا مصر قالت، يا حبيبتي يا مصر، مصنع الرجال).



وتعد ٣٠ يونيو ثورة شعب بأكمله جاءت لتعيد لمصر حياتها من جديد؛ من أجل بناء مستقبل واعد وأفضل لأجيال مصر القادمة، حتى يعاصروا تطورًا في كل مجالات الحياة.



يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1993 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا لتعليم "البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون"، بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وغيرها، وامتدت فصوله إلى دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية المختلفة.