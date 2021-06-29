وزيرة التعاون الدولي: 25 مليار دولار حجم تمويل المشروعات في مصر مع الشركاء الدوليين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتعاون مع شركائها الدوليين من الدول والمؤسسات المالية في صياغة وتنفيذ 377 مشروعًا للبنية التحتية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإسكانية وغيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن المحفظة الجارية لمصر تقدر بنحو 25 مليار دولار، مشيرة إلى انفتاح مصر على العالم، وثقتهم بها لقدرتها على صياغة وتنفيذ العديد من المشروعات.

وأوضحت أن اليوم شهد اجتماعًا للاستثمار المنحة السعودية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها في قطاع الزراعة والنقل والإسكان، لافتة إلى أن الوزارة تعتبر حلقة الوصل بين الوزارات والمجتمع الدولي، لإتاحة التمويل الميسر منخفض التكلفة ذو فترات سماح طويلة.

وأشارت إلى مساندة التعاون الدولي لتمويل القطاع الخاص، من خلال التمويلات الدولية سواء من البنك الدولي أو مؤسسة الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، موضحة أن مصر تعتبر شريكًا جادًا نفذ العديد من العقود على الأرض لهذا اكتسب مصداقية الشركاء الدوليين.

وذكرت أنه خلال عام 2020 تمكنت مصر من الحصول على تمويلات بإجمالي 9.8 مليار دولار منها 6.7 تم توجيهها للحكومة والمبلغ المتبقي وجه للقطاع الخاص.

وعن إطلاق الوزارة لكتاب الدبلوماسية الاقتصادية، لفتت إلى إطلاقه غدًا بالتعاون مع London school economics وبحضور الاقتصادي الأول في كل من البنكين الدولي والأسيوي، مضيفة أنه يتطرق إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تتداولها منذ أن أصبحت وزيرة خلال عام 2019 مع الشركاء الدوليين.