روت حبيبة طارق طالبة كلية الأداب بجامعة طنطا، التي تعرضت للتنمر الفستان الذي ترتديه داخل الجامعة، تفاصيل استجوابها من قِبل النيابة العامة في الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الاثنين، إن رئيس النيابة استمع إلى أقوالها منفردة ثم استجوب المتهمين، موضحة أن من بينهم سيدة منقبة، تعرفت عليها من صوتها، معقبة: «اللي حصلي في الكلية مكنش قليل إني أنسى صوتها».

وأضافت أن بعض المتهمين أنكروا معرفتهم بها أمام النيابة، لكنها كشفت عن شيء وصفته بـ«المميز»، وهو عدم تواجد أي سيدة منتقبة وأخرى ترتدي «الخمار» إلا الاثنتين المتهمتين في القضية.

وأوضحت أن النيابة العامة لم تتخذ قرارًا في البلاغ حتى الآن، وأنها لا تزال تُكمل الإجراءات، مشيرة إلى أن التحقيق استغرق خمس وساعات ونصف، لكنها شددت على أنها لم تشعر بأي إرهاق بسبب التعاون الذي حظيت به من قِبل النيابة.

وكانت «حبيبة» قد اتهمت المراقبات في لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة طنطا، بالتنمر عليها لارتدائها فستانًا أثناء وجودها في الجامعة، وأنهم سألوها عن ديانتها إن كانت مسلمة أم مسيحية.

وسبق أن كشفت حبيبة تفاصيل الواقعة قائلة: «المراقبات قالولي ليه مش لابسة بنطلون تحت الفستان وإني كنت محجبة زمان.. شافوا إني قليلة الأدب وزمان كنت محترمة»، مشيرة إلى أنها لم تواجه موقفًا كهذا من قبل في كافة المناطق التي عملت أو عاشت فيها.

وأشارت إلى أن الموقف كان محرجًا للغاية، وأنها لم تستطع الرد على المراقبة احترامًا للسن كما أن الواقعة حدثت خلال الامتحان، ففضلت مغادرة المكان على الفور، معقبة: «هي قالت حاجة جرحتني ومستني، وأنا مرضيتش أردلها الأذية بنفس الطريقة».

