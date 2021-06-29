إيران تسجل 142 حالة وفاة و12717 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 142 حالة وفاة و12717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و193 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 84127.



وذكرت أن 3176 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و862 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".