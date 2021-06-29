يستحوذ جامع النوري الكبير في الموصل على جانب كبير من الأحاديث حول إمكانية إعادة إعماره مرة أخرى، حيث فازت مجموعة من المهندسين المعماريين المصريين في مسابقة لإعادة بنائه بعد 4 سنوات من تدميره من قبل مسلحي تنظيم داعش، وإعادة البناء هي جزء من مشروع الأمم المتحدة لـ"إحياء روح الموصل" بعد ما شهدته من آثار الأعمال المسلحة لـ"داعش".

في السطور التالية، نتعمق في جولة داخل تفاصيل جامع النوري، المنتمي للطراز المعماري الأموي، قبل هدمه في التفجير سابق الذكر والطراز المعماري له وجمالياته الفنية، بحسب ما جاء في دراسة "العناصر المعمارية والزخرفية والكتابية لمحراب المصلى في الجامع النوري بمدينة الموصل"، التي نشرت في عام 1973 بمجلة المورد، للباحثة نجاة الحاج يونس التوتوننجي.

أمر بإنشاء هذا الجامع السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين ابن زنكي، والسبب في إنشائه أنه شاهد بنفسه ما يعانيه المصلون من الازدحام والضيق أثناء إقامة الصلاة في الجامعة الأموي، ولم يكن في الموصل جامع غيره فقرر إنشاء الثاني، ويميزه كثير من التفاصيل.

شهدت الموصل نهضة عمرانية واسعة بعد مجيء نور الدين زنكي إلى المدينة، والبناء والعمارة في العهد الزنكي لها طراز فريد، لم يبق من البناء الأصلي للجامع سوى المنارة والمحراب وبعض الزخارف الجبسية، المحراب جيء به من جامع آخر، وما زال محفوظ في متحف القصر العباسي ببغداد، وكانت تأثرت عمارة المآذن في الجزيرة بالمعمار الفارسي السلجوقي تحديدا، ولكن أخذت طابعًا خاصًا محليًا.

كان يشتهر الجامع بمنارته المائلة، والتي تسمى غالبًا "منارة الحدباء"، وسابقًا "المنارة الطويلة"، وتعتبر أعلى منارة في العراق، وكلمة الحدباء هي أحد ألقاب الموصل، وصورة المنارة مطبوعة على الدينار العراقي الجديد من فئة 10 آلاف دينار.

أما المحراب كان يقع في مصلى جامع النوري بمدينة الموصل في منتصف جدار القبلة وهو يواجه الداخل من الباب الوسطي، الباب الرئيسي، ويعرف بمحراب الشافعية، لأنه كان مبنيا في الجانب المخصص لمصلى مذهب الشافعية في بيت الصلاة، وهذا المحراب مؤرخ ويرجع تاريخه لسنة 543 هجرية.

وقد حفر عليه اسم صانعه، وبني المحراب من عدة قطع من الرخام الأزرق وقد وضع الجس كمادة لاصقة بينهما، ومطلي باللونين الذهبي والفضي، ويحتوى أيضا المستطيل الخارجي له على شريط كتابي عرضه 37 سم، يحف المحراب من 3 جهاته مسجل عليه بالخط الكوفي المعروف آية من القرآن الكريم، وشريط زخرفي يحمل آية أخرى عرضها 54 سم، أما المستجيل الأوسط ففي داخله عقد زخرفي مدبب ارتفاعه 57 سم، حفرت عليه زخارف نباتية بارزة.

ينتمي المسجد للفن المعماري الأموي، الذي كان يتسم بتقنيات وأشكال واتفاقيات زخرفية جديدة ميزت أعمالهم عن الأعمال السابقة لهم، من خلال عملية التبني والتكيف والإبداع، ظهر شعور جديد للتعبير الفني وأصبحت الملامح العامة للعمارة إسلاميًا بشكل واضح، وبرز تصوير الحيوانات والنباتات والزخارف التصويرية.

يذكر أنه في نوفمبر عام 2020، أعلنت لجنة دولية مسابقة لاختيار تصميم الجامع النوري، ليفوز به فريق من 8 مصريين، من بين 123 فريقا من دول العالم، وشملت قائمة الفائزين 4 شركاء، رئيس الفريق، وصلاح الدين سمير هريدي، وخالد فريد الديب، وشريف فرج إبراهيم، وطارق علي محمد.

وضم الفريق 4 مصممين معماريين مصريين، هم: نهى منصور ريان، وهاجر عبدالغني جاد، ومحمود وسعد جمال، ويسرا محمد البهاء.

اشترطت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع وللمسابقة المعمارية الدولية لمجمع جامع النوري على المشاركين الحفاظ على أجزاء من قاعة الصلاة التي نجت من الدمار الذي لحق بالجامع في عام 2017، ودمجها مع المباني الجديدة، ودعت إلى إعادة تأهيل الصروح التاريخية كجزء من الموقع الذي سيكتسي حلّة جديدة بفضل التصميم الجديد.

وسيعمل المشروع الفائز على إدخال تحسينات ملحوظة على قاعة الصلاة، وذلك على صعيد استغلال الإضاءة الطبيعية وإيجاد أماكن واسعة مخصصة للنساء ولكبار الشخصيات، بحيث تتصل بالقاعة الرئيسية من خلال مساحة مفتوحة نصف مغطاة، يمكن استخدامها كمكان مفتوح للصلاة. وسيعمل المشروع الفائز أيضا على إنشاء حدائق مسوّرة تحاكي البيوت والحدائق التاريخية التي كانت قائمة حول قاعة الصلاة قبل تعديل تصميمها في عام 1944، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".