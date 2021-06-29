الهند تمنح الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

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وافقت الهند، اليوم الثلاثاء، على قيام شركة سيبلا للأدوية باستيراد لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وتعد الهند ثاني أكثر دولة تضررا من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت 30.3 مليون حالة إصابة، وتتطلع الهند لتعزيز برنامج التطعيم ضد الفيروس بعد موجة ثانية مميتة من التفشي.

وقال فينود كومار، رئيس قوة المهام المعنية بالوضع الوبائي في الهند: "يسرني أن أعلن أنه تم منح التصريح بالاستخدام الطارئ للطلب الذي تم تلقيه من شركة موديرنا عبر شريكها الهندي شركة سيبلا".

ويعد لقاح موديرنا رابع لقاح توافق الهند على استخدامه بعد استرازينيكا وكوفاكسين وسبوتنك في.