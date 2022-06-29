قررت نيابة ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، التحفظ على 3 آلاف، و883 أمبول لمادة الكيتامين المخدر، ومُكملات غذائية، وأدوية غذائية، ومستلزمات طبية، وهواتف محمولة، وماكينات تحصيل رسوم، قبل تهريبهم من الميناء، وقدرت قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليهم 30 مليون جنيها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالرسالة لفحصها، واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام مسئولي إحدى الشركات، الكائنة في محافظة القاهرة، والمملوكة لأحد الأشخاص باستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولها "إكسسوارات ملابس جاهزة" داخل حاوية، وتحتوي ضمن مشمولها على "مكملات غذائية وأدوية طبية"، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، بقصد تهريبها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط الحاوية، وضبط سيدة "مندوب تخليص جمركي" وآخر "مستخلص جمركي"، أثناء محاولتهما إنها إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاوية، دون إتباع الإجراءات القانونية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.