الحكومة الكندية تخسر نحو 22 مليار دولار سنويا بسبب الضرائب غير المدفوعة

كشف تقرير جديد أصدرته اليوم الثلاثاء وكالة العائدات الكندية عن أن الحكومة الفدرالية تخسر ما معدله 22 مليار دولار سنويا في ضرائب غير مدفوعة.

وقامت الوكالة بتحليل بيانات تحصيل الضرائب من عام 2014 إلى عام 2018 لإعداد هذا التقرير الأول عن "الفجوة الضريبية الشاملة" في كندا.

وبحسب تقديرات وكالة الدخل، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفجوة الضريبية الصافية لتلك السنوات الخمس، أي مقدار الأموال المستحقة للحكومة الفدرالية ولكن التي لم يتم تحصيلها، 111.2 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن المبلغ الصافي من الضرائب غير المحصلة كان ميالا إلى الارتفاع خلال هذه الفترة، مع تقديرات تصل إلى 23.4 مليار دولار في عام 2018 و23.5 مليار دولار في عام 2017، فقد ظلت النسبة مستقرة سنويا وبمستوى 9% من إجمالي الإيرادات الضريبية الفدرالية.

وتشير وكالة الدخل إلى أن التهرب الضريبي المتعمد والطلبات المفرطة بالحصول على إعفاء ضريبي تفسر بعضا من هذه "الفجوة الضريبية"، لكن الأخطاء في ملء الإقرارات الضريبية وقلة المعرفة وحالات الإفلاس هي أيضا مسؤولة عما تخسره خزينة الدولة سنويا من ضرائب غير مدفوعة.