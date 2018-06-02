انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء بدون شكوى

أكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشئون الطلاب محمد عبد العظيم عطية، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي الأزهري (القسم العلمي) في مادة البلاغة ولمدة ساعتين وعددهم 198 طالبا وطالبة وسط إجراءات مشددة وبدون شكوى.

وأوضح عطية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الطلاب تم توزيعهم على 8 لجان للامتحانات في كل من "العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء" مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، وأنه تم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان إلى جانب اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وتابع أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمي ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي.