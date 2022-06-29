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إسبانيا تبدأ تصدير الغاز إلى المغرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:13 م

بدأت إسبانيا تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال خط أنابيب ظل دون استخدام خلال الشهور الماضية، في أعقاب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر التي قررت وقف ضخ الغاز عبر هذا الخط إلى إسبانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الغاز يتدفق حاليا عبر البحر المتوسط إلى المغرب من خلال خط أنابيب المغرب-أوروبا، والذي كان يستخدم في الأساس لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر إسبانيا والمغرب.

وأوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر هذا الخط في العام الماضي بسبب الخلاف مع المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية التي تطالب المغرب بالسيادة عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تعتبر الصحراء دولة مستقلة باسم الجمهورية الصحراوية.

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