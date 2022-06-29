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ألمانيا: العثور على رأس بشري أمام محكمة في بون!!

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 9:10 م
أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون العثور على رأس بشرية أمام محكمة ترجع لرجل/44عاما/ توفي بشكل طبيعى وفقا لفحص الطب الشرعي .

وذكرت الشرطة أن فصل الرأس عن بقية الجثة لم يكن سبب الوفاة، وفي ذلك الوقت ،توفى الرجل لأسباب طبيعية بسبب مرض خطير.

وأبلغ المارة الشرطة عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وفي أعقاب ذلك، تم العثور على جذع يفترض أنه من نفس الجثة في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي .

وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة مشتبها به 38 عاما في مكان قريب، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.

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