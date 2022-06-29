 القابضة للمياه: اعتماد أماكن التقييم والتدريب العملي لبرامج المسار الوظيفي - بوابة الشروق
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القابضة للمياه: اعتماد أماكن التقييم والتدريب العملي لبرامج المسار الوظيفي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
محمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:48 ص

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري.

واستكملت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيارات اعتماد أماكن التدريب والتقييم العملي، وكانت ثاني هذه الزيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وتبعتها زيارة أخرى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والتي "أبدت تمييز في تجهيز متطلبات التدريب والتقييم العملي للمسارات الوظيفية (فني حملة - فني تشغيل مياه - فني صيانة كهربائية)"، بحسب بيان للشركة القابضة.

وأوضحت إدارة المسار الوظيفي، أن الزيارتين انتهت إلى اعتماد ورشة الحملة الميكانيكية بمحطة المنشية، ورشة الكهرباء بمحطة المنشية، ورشة الشبكات بمحطة المنشية، عنبر الكلور والشبه بمحطة المنشية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وكذلك اعتماد ورشة الكهرباء الملحقة بمركز التدريب - عنبر الكلور والشبه بمحطة الرحمانية- ورشة الشبكات الملحقة بمركز التدريب بشركة مياه الشرب بالبحيرة.

وتمت عملية الاعتماد والتقييم بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب بشركتي البحيرة ومياه الإسكندرية تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية.


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