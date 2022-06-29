أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، أن دول الحلف تعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا، وأنها وافقت على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030.

وقال "الناتو" في ختام قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء"، معتبرا أن "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأفاد الحلف بأنه يعتزم "نشر تعزيزات مؤلفة من قوات متأهبة للقتال على حدوده الشرقية"، معلنا أن "قادة دول الناتو وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030".

وأضاف البيان: "اتفق قادة الحلف على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما تمت الموافقة على توقيع بروتوكولات الانضمام".