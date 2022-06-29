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عرضت فضائية «الحدث العربية»، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف موكب مدير أمن محافظة لحج بمديرية خور مكسر في عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، ونجاته من محاولة الاغتيال.

وسقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج بمديرية خور مكسر في عدن جنوبي اليمن، غير أنه نجا من الحادثة.

وأفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بمقتل 4 من مرافقين مدير أمن محافظة لحج، الذي نجى من التفجير ووضعه الصحي جيد.

ووقع الانفجار بمديرية خور مكسر بالقرب من كلية التربية وثانوية للبنات، وعلى مقربة من بوابة مطار عدن الدولي.