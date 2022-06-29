ميركل تزور برفقة أوباما المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين الأفارقة بواشنطن

قامت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بزيارة إلى المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين من أصول إفريقية في واشنطن.

وقال أوباما في تغريدة مرفقة بصورة تظهرهما معا داخل المتحف "عندما كنت رئيسا، رأيت المستشارة ميركل تمضي قدما خلال الأزمات بعقيدتها العملية الحكيمة وروح الدعابة ملتزمة ببوصلة أخلاقية صارمة. وأشعر أنني محظوظ لأدعوها بالصديقة".

وأضاف أن المتحف بمثابة "تذكرة بأن أمريكا هي عمل مستمر يسير قدما إلى الأمام".

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكد ناطق باسم ميركل في برلين اليوم الأربعاء أنها في واشنطن من أجل "محادثات سياسية بعد الوقت الذي قضته في المنصب".

وقال الناطق إن ميركل تتواجد في واشنطن منذ أمس الأول الإثنين وسوف تعود إلى برلين يوم الخميس.

بدأت صداقة ميركل وأوباما خلال فتراتهما المتداخلة على رأس الحكم، حيث كانت مستشارة من 2005 إلى 2021 وهو كان رئيسا من 2009 إلى 2017.