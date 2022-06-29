روسيا: تشديد قانون مثير للجدل بشأن العملاء الأجانب

شددت روسيا إلى حد كبير من قانون "العملاء الأجانب" الذي يواجه انتقادات بالفعل على نطاق واسع، حيث سيتم إعلان جميع المنظمات أو الأفراد، الذين يتلقون دعما من الخارج أو الذين يخضعون لنوع من "النفوذ الأجنبي"، "عملاء أجانب" في المستقبل.

وتم التصويت على القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر، في البرلمان بموسكو اليوم الأربعاء.

وينص القانون، حتى الآن، على أنه يمكن فحسب إعلان المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، "عملاء أجانب"، حال حصلت على تمويل من الخارج.

ويحذر منتقدون منذ أسابيع من تشديد هذا الوقع القانوني، ويخشون أن يتخذ القضاء الروسي المزيد من الإجراءات المسيسة ضد أعضاء تيارات المعارضة والنشطاء المعارضين نظرا لشدة غموض صياغة القانون الجديد.

وانتقد موقع "ميدوزا" الإخباري الإلكتروني وزارة العدل الروسية على مدار أشهر، وأشار إلى أنه "يمكن الآن بالفعل أن يتم إعلان أي شخص (عميلا أجنبيا)".

والموقع مدرج ضمن قائمة العملاء الأجانب لدى وزارة العدل الروسية منذ شهور.

ويتماشى تصنيف "عميل أجنبي" مع العديد من المتطلبات الرسمية التي يرى المتضررون منها أن الوفاء بها أمر صعب.