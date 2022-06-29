في لافتة إنسانية استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لإلقاء الطفلة مريم أسامة، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي لعدد من الأغاني الوطنية في مكتبه بحضور اللواء وسام السيسي، رئيس جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ ، والعميد محمد علاء، بالأمن الوطني، والعميد أحمد مختار عماره، المستشار العسكري، والمقدم أيمن كمال رزق نائب المستشار العسكري.



جاء ذلك عقب تأخر مريم أسامة عن الحضور للمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقصر ثقافة كفر الشيخ، للإحتفال بالذكرى التاسعة لذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



ودار نقاش بين محافظ كفر الشيخ والطفلة والتي تميز برسم لوحات مميزة، وإجادتها للإلقاء، وحبها للقوات المسلحة ورجال الشرطة، وعشقها لمصر، وتبين أنها من أحدى قرى الحامول النائية، فأمر بسيارة لتعود لمنزلها بالحامول، مقدما لها الشكر على إصرارها على المشاركة، وقدمت الطفلة للمحافظ صورة رسمتها له.