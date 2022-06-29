 قراصنة روس يستهدفون هيئات حكومية وشركات نرويجية - بوابة الشروق
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قراصنة روس يستهدفون هيئات حكومية وشركات نرويجية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:25 م

تعرضت شركات نرويجية وهيئات حكومية لهجوم إلكتروني من "مجموعة إجرامية موالية لروسيا" خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت هيئة الأمن الوطني اليوم الأربعاء.

 ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية المهمة وخدمات إلكترونية.

وقالت صوفي نيستروم مديرة هيئة الأمن الوطني إن الهجمات يمكن أن تتسبب في حالة من الشك بين المواطنين، وكشفت أن النرويج أصبحت لاعبا في الوضع السياسي الأوروبي الحالي.

وذكرت شبكة "ان ار كيه" الرسمية أن مجموعة قراصنة روس تسمى "كيلنت" أصدرت دعوة للهجوم عبر خدمة تليجرام للرسائل بكلمات "صباح الخير يا نرويج! كل الأقسام إلى المعركة".

وكانت مجموعة "كيلنت" قد هاجمت مواقع إلكترونية خاصة بهيئات حكومية في دول غربية .


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