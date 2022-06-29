بايدن يعلن توسيع الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، توسيعا بعيد المدى للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.



وقال بايدن، خلال حديث للإعلام، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، على هامش قمة قادة الحلف المنعقدة في مدريد: "سنعمل على التأكد من أن الناتو جاهز لمواجهة التهديدات من كافة الاتجاهات، برا وجوا وبحرا".



وأشار بايدن إلى خطط لزيادة نشر القوات الأمريكية في دول البلطيق، ونشر سربين من مقاتلات إف 35 الأمريكية في بريطانيا، إلى جانب دفاعات جوية إضافية في إيطاليا وألمانيا.



كما أعلن بايدن إنشاء مقر دائم للفيلق الخامس بالجيش الأمريكي في بولندا.



يأتي هذا الإعلان بعد قرار أمريكي بزيادة عدد المدمرات الأمريكية المتمركزة في بلدة روتا الإسبانية من أربعة إلى ستة.