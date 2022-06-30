رئيس الإكوادور ينجو من محاولة لعزله وسط اضطرابات

نجا رئيس الإكوادور جييرمو لاسو من تصويت بعزله، بعدما فشل حزب معارضة يساري في حشد المجموعات الأصغر في الكونجرس للإطاحة به حيث تحركت حكومته لتقديم تنازلات لنزع فتيل الأزمة السياسية.

وصوت 80 نائبا فقط من إجمالي 137، لصالح عزل لاسو، وبذلك فشلت المحاولة حيث يتعين أن يصوت 92 نائبا لإقالة الرئيس من منصبه، وعارض 48 نائبا الاقتراح وامتنع 9 نواب عن التصويت، بعد جلسة استمرت 12 ساعة وشملت ثلاث محاولات تصويت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تغريدة نشرها لاسو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد التصويت: "دافعنا عن الديمقراطية والآن يجب أن نستعيد السلام.. رغم محاولات الانقلاب، لقد انتصرت مؤسسات الدولة".

وتزامنت نجاة لاسو السياسية مع عرض الحكومة تقديم تنازلات بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، تشمل خفض أسعار الوقود، في محاولة لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي أصابت الإكوادور بالشلل منذ منتصف الشهر الجاري.