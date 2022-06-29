أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالتدريب الاحترافي والروح المعنوية العالية التي تتمتع بها القوات الخاصة السودانية والذي يناسب مهامها النوعية، متعهداً بمواصلة إعدادها ورفع قدراتها للوصول إلى أرقى المستويات.

وفي ذات السياق، أكد البرهان أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن واستقرار البلاد، وتتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد.

وأشار إلى أن الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الإنتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب.

وأكد أنه لا إعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين.

جاء ذلك لدى تفقده ظهر اليوم للقوات الخاصة جنوب الخرطوم، يرافقه عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا، وكان في استقباله مدير إدارة التدريب العام وقائد القوات الخاصة.