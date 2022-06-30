 الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمله إزاء المحادثات النووية مع إيران - بوابة الشروق
الخميس 30 يونيو 2022 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمله إزاء المحادثات النووية مع إيران

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:38 م

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله بعد يومين من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، في قطر.

 

 وغرد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "للأسف، لم يتحقق الأمل الذي كان يصبو إليه فريق الاتحاد الأوروبي، كمنسق. سنواصل العمل بمزيد من الإصرار لإعادة اتفاق مهم من أجل منع الانتشار النووي وتحقيق الاستقرار الإقليمي، إلى مساره". 

 

ووفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، من المقرر أن تتواصل المحادثات.

 

وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لعام 2015.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك