الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمله إزاء المحادثات النووية مع إيران

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله بعد يومين من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، في قطر.

وغرد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: "للأسف، لم يتحقق الأمل الذي كان يصبو إليه فريق الاتحاد الأوروبي، كمنسق. سنواصل العمل بمزيد من الإصرار لإعادة اتفاق مهم من أجل منع الانتشار النووي وتحقيق الاستقرار الإقليمي، إلى مساره".

ووفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، من المقرر أن تتواصل المحادثات.

وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لعام 2015.