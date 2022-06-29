وزير الخارجية البحريني: المملكة ومصر تدعمان الجهود الدولية لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، إن المباحثات بين المملكة ومصر شهدت الترحيب بالقمة المرتقبة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ويشارك بها قادة دول التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية مساء الأربعاء، أن الجانبين أعربا عن تطلعهما إلى التوصل لنتائج مثمرة، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة في القمة وواشنطن.

وذكر أن الجانبين بحثا التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وأكدا ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الحوار، وتجنيب المنطقة كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

ولفت إلى أن «الجانبين أكدا على دعم البلدين للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والتفتيش».

وبالنسبة للوضع في أوكرانيا، أوضح أن الجانبين أكدا دعمهما للجهود الرامية لتسوية الأزمة بالوسائل السلمية والحوار الدبلوماسي، بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم.