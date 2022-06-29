ختام دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية

اختتمت دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وشهدت الدورة التي أقيمت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور حازم الروبي مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، على مدار أيامها الثلاثة حضور لفيف كبير من الأساتذة والعلماء الرياضيين بمختلف تخصصاتهم، وشارك في فعالياتها جميع الجامعات والمعاهد العليا المصرية بمندوبا عن كل جامعة.

وقد أعرب الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات البالغة، بمشاركة هذا العدد في الدورة، مؤكدا أن جميع الحضور من الجامعات المصرية هم بمثابة سفراء للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأن مقر الاتحاد دائما وأبدًا مفتوح أمام الجميع لاكتساب الخبرات وتذليل جميع المشاكل والعوائق التي تواجه كل الجامعات والرياضيين داخل الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

كما أثنى الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على جميع المشتركين بالتزامهم في حضور جميع المحاضرات للاستفادة بأكبر قدر من المواد العلمية وورش العمل العملية طوال فترة الدورة.

ورحب بكل مندوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات في أي توقيت من العام؛ للاستفادة بهذا الصرح العظيم الذي يعود بالنفع على الرياضة الجامعية خاصة والرياضة المصرية عامة.