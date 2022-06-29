سموحة يستغل أخطاء الأهلي ويتقدم بثنائية في الشوط الأول

تأخر فريق الأهلي أمام سموحة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يستضيفه ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

ولم ينتظر سموحة كثيرا لتسجيل هدفه الأول أمام الأهلي عن طريق مروان حمدي، الذي استغل الخطأ الفادح من رامي ربيعة في تمرير الكرة في وسط الملعب استغله حسين فيصل ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني بإتجاه مروان حمدي المنطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وبعدها حاول الأهلي إدراك هدف التعادل بأي ثمن، وهو ما استغله سموحة حيث لعب على الهجمة المرتدة بشكل مميز ووصل لمرمى الشناوي في أكثر من فرصة محققة، حتى جاءت الدقيقة 45 التي سجل فيها عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة، عن طريق الخطأ الفادح لرامي ربيعة استغلها مصطفى الخواجة ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني بإتجاه عبد الكبير الوادي المنطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.