هبوط طفيف لليرة التركية مع بدء تلاشي تأثير قرار تقييد قروض الشركات

اتجهت الليرة التركية إلى التراجع اليوم الأربعاء، مع بدء تلاشي تأثير القرار المفاجئ الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي لحظر إعطاء قروض للشركات التي لديها تدفقات قوية من النقد الأجنبي.

وارتفعت الليرة بـ 5ر0% ، قبل أن تتراجع بـ 2ر0% إلى 6982ر16 ليرة لكل دولار عند الساعة الثانية عشر وثلاث دقائق بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول، حيث قام المستثمرون والشركات بتقييم القيود المفروضة على الاقتراض بالليرة.

وفي واحدة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة، أعلن الجهاز المعني بتنظيم عمل المصارف في تركيا الجمعة الماضية أنه بصدد وضع قيود على قروض الليرة التجارية للشركات المقترضة إذا كان لديها ما يعادل أكثر من 15 مليون ليرة (898400 دولار) من العملات الأجنبية، وإذا ما كان هذا المبلغ يتجاوز 10% من إجمالي أصولها أو مبيعاتها السنوية.