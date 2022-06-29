كولومينا: شركاء الناتو في الشرق الأوسط أعيننا على الأرض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا، قمة قادة الحلف في مدريد بـ"التاريخية"، مرجحا أن يتخذ القادة قرارات رئيسية تعمل على تقويض الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال كولومينا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نواجه بيئة أمنية معقدة حيث الحروب وأزمات الهجرة والأمن الغذائي، لذا يجب أن يكون الناتو قادراً على معالجة أي تهديد وسرعة الاستجابة والتعاطي مع هذه التحديات".

وتابع: "نستكشف مع شركائنا التحديات الأمنية المشتركة الجديدة، ونسعى للبناء على جهود الدبلوماسية العامة، وتوفير فرص أكثر وأفضل للمشاركة مع التحالف"، مؤكدا أهمية التعاون في مجال محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية بهذا الصدد.

واعتبر كولومينا أن شركاء الناتو في الشرق الأوسط هم "أعين الحلف على الأرض"، منوها بأهمية رؤية الناتو 2030 حول كيفية تعزيز التعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أهمية منطقة الساحل الأفريقي بالنسبة لأمن واستقرار دول منطقة البحر المتوسط​​، معتبرا أن وجود روسيا في مالي والمنطقة يمثل مصدر قلق كبير، دفع الحلف إلى النظر والاهتمام بمنطقة الساحل.