البحرين وأمريكا يبحثان التعاون والتنسيق الأمني بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي

بحث الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى ، مع عدد من المسئولين الأمريكيين سبل دعم وتطوير التعاون بين الجانبين والتنسيق الأمني ، بما يخدم مصالح البلدين ، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي .

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه فى إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية البحرينى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اجتمع مع أفريل هاينز مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية ،والتى أكدت أهمية الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جهته ، أشاد وزير الداخلية البحرينى بالعلاقات الوثيقة والشراكات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين .. معربا عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين ، منوها الى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير وزير الداخلية البحرينى مع باربارا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ،والتى أكدت على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ، مشيرة الى أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي جو بايدن ولقائه مع قادة دول المنطقة والتي تأتي في إطار جهود حفظ الامن والسلم الدوليين.

وخلال اللقاء أشاد وزير الداخلية البحرينى بجهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المنطقة ، ومن بينها مملكة البحرين من خلال تمويل ودعم الخلايا الإرهابية وإمدادها بالأسلحة والمتفجرات وإيواء العناصر الإرهابية وتدريبها في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني ، بجانب توفير غطاء إعلامي لهذه الجرائم الإرهابية.

في سياق متصل ، اجتمع الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى ، مع تيموثي بيتس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية ، القائم بأعمال المنسق العام لمكتب مكافحة الإرهاب .

وخلال الاجتماع ، تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك في عدد من المجالات الأمنية ، بما فيها الأمن السيبراني وإجراء التمارين المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة . كما تم بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك.