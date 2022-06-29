موريشيوس تقرر رفع القيود الصحية لمواجهة تفشي كورونا

قررت السلطات في موريشيوس الواقعة شرق أفريقيا، رفع معظم القيود الصحية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ولا سيما السماح بإعادة فتح الحانات والنوادي الليلية وإلغاء ارتداء الكمامة إجباريا في الأماكن العامة من أجل إعادة إطلاق نشاطها السياحي.

وقال "برافيند جوغنوث" رئيس وزراء موريشيوس، في خطاب للأمة للإعلان عن هذه القرارات الجديدة بعد مرور عامين من فرض القيود، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد "مرحلة جديدة"، موضحا أنه كان يجب اتخاذ قرارات صعبة ولاسيما الحظر الكامل الذي كان له عواقب على الاقتصاد.

وأشاد "جوغنوث" بمعدل التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي حققته البلاد، مؤكدا أن البلاد لن تتسرع في إعادة فتح حدودها حيث تقوم بذلك على مراحل وأن الآن وبكل ثقة يمكن للبلاد أن تدخل مرحلة جديدة.

وأضاف أن ارتداء الكمامة لم يعد ارتدائها إلزاميا في الأماكن العامة ، ولكنها ستظل إلزامية في المراكز الصحية ووسائل النقل العام، مشيرا إلى أنه تم رفع القيود المفروضة لحظر التجمعات العامة مثل الأعراس والجنازات ودور العبادة وما إلى ذلك، كما يمكن إعادة فتح الحانات والنوادي الليلية والساحات الرياضية الكبيرة ورفع الحظر على النزهات بالشواطئ.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الالتزام باليقظة بشأن انتشار الفيروس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

يذكر أن موريشيوس أعادت فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين في مطلع أكتوبر الماضي، لكن انتشار الوباء الذي ظهر في شهر نوفمبر الماضي فرض موجة جديدة من إجراءات التقييد، ما أدى إلى التأثير على صناعة السياحة الحيوية في البلاد.