وكالة إيرانية: انتهاء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بدون نتائج

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، بانتهاء الاجتماع الذي عقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين الدكتور علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في قطر، المنعقد على مدار يومي 28 و29 يونيو.

ولفتت الوكالة، إلى أن الاجتماع انتهى دون نتائج؛ بسبب إصرار الجانب الأمريكي على نص الاقتراح في فيينا 7، والذي لا يتضمن «ضماناً لاستفادة إيران الاقتصادية»، قائلة إن «واشنطن تسعى لإحياء الاتفاق النووي، من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن «إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بأي شكل من الأشكال»، معربا عن اعتقاده بأن «الاتفاق النووي في متناول اليد في هذه المرحلة، وفي هذه الجولة من المفاوضات، لو تصرفت أمريكا بواقعية ونوايا جادة».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم الأربعاء، أضاف الوزير خلال لقاء موظفي سفارة إيران وعوائلهم في العاصمة التركمنستانية عشق آباد: «من خلال الاتحاد الأوروبي، حذرنا الأمريكيين بأنهم إذا اتبعوا طريق إصدار القرار، فإننا لن نظل مكتوفي الأيدي، وطلبنا منهم اتباع المسار السياسي للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق، لرفع الحظر ونتمكن من إعلان ذلك في فيينا».

وتابع: «الجانب الأمريكي أعلن أنه قدم القرار وهذا الموضوع يعتبر رد اعتبار بالنسبة له، لكنه أبدى استعدادًا لتغيير هذا القرار من حيث المضمون، وإصدار قرار بأدنى مضمون ضد إيران، إلا إننا رفضنا ذلك وقلنا لهم أنه إذا كان هناك إصدار قرار فسنبدأ إجراءات نووية جديدة».