أبي أحمد: السودان وأثيوبيا قادرتان على حل مشكلاتهما بروح الأخوة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على قدرة السودان وإثيوبيا على حل جميع المشكلات التي يواجهونها بروح الأخوة الدائمة وحسن الجوار.

وقال أبي في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الأربعاء، إن هنالك الكثيرين ممن يريدون أن ينزلق البلدان في اقتتال، ولكن هذه الأطراف أيا كانت سوف لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن بين الشعبين الأثيوبي والسوداني.

وأكد أبي على أن الخيار الأثيوبي هو خيار السلام "خيارنا هو السلام بين شعبينا وبلدينا الشقيقين، خيارنا هو أن تسود بيننا الثقة المتبادلة".

ودعا أبي إلى ضرورة ألا يكون هنالك مواجهات بسبب الضغوطات الخارجية والسيطرة على أعصابنا، وأن نتحلى بضبط النفس من أجل المصلحة المشتركة ومبادئ حسن الجوار،مؤكداً على ضرورة أن نكون شركاء فى التنمية والنهوض معاً، مبيناً بأن أثيوبيا تكن الاحترام للشعب السوداني الشقيق.

كانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا يوم الأحد أعلنت فيه قيام الجيش الأثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني بعد اختطافهم، وقالت :"في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين أسرى لديه، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة.

وأكدت أن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد (السودان) على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".