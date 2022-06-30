البنك الدولي يقدم أول دعم لميزانية الكونغو الديمقراطية منذ 15 عاما

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وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 750 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك أول دعم مباشر لميزانيتها منذ أكثر من 15 عاما.

وصرح مدير قسم الكونغو في البنك الدولي جان كريستوف كاريت في رسالة نصية، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال تشمل 250 مليون دولار كمنحة للميزانية تخصص لإصلاحات الحوكمة الاقتصادية و500 مليون دولار كلها تقريبا قروض بشروط تفضيلية للنقل والاتصالات الرقمية بين منطقة كاسا جنوبي البلاد وشرق الكونغو.

ويبدي البنك عدم استعداده لتمويل الحكومة بشكل مباشر بسبب المخاوف من الفساد والشفافية، بحسب ماذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.