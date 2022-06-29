الحكومة الألمانية تنفي رد «شولتس» بعجرفة على سؤال صحفية بقمة السبع

نفت الحكومة الألمانية اتهاما للمستشار أولاف شولتس بالرد بعجرفة على سؤال من صحفية في المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري أمس الثلاثاء.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان، اليوم الأربعاء:" بطبيعة الحال لا يسعني إلا أن أنفي هذا الاتهام في هذا الموضع".

كانت صحفية من مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية سألت شولتس في المؤتمر عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والتي كانت موضوعا مطروحا على القمة وقالت له:" هل يمكنك أن تحدد أية ضمانات أمنية هذه؟".

ورد شولتس مبتسما قائلا "نعم" وبعد سكتة قصيرة قال "يمكنني" وبعد سكتة طويلة قال "هذا كل شيء"؛ وربما كان يقصد من ذلك أنه لن يرد بأكثر من ذلك، وقد قوبل تصرف شولتس بعد ذلك بانتقادات على شبكة الإنترنت حيث جرى اتهامه بالعجرفة.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة أن المستشار أجاب عدة مرات بشكل مفصل على السؤال عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بمجموعة السبع وأنه قال كل ما يمكن قوله في الوقت الراهن عن هذا الموضوع.