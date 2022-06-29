مصطفى الفقي: الرئيس السيسي يحمل أعباء أكثر من أي حاكم عربي آخر

تمنى الباحث والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن يقود الحوار الوطني (الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل) أن يقود إلى مرحلة جديدة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إن مصر تسعى إلى عملية انفراج سياسي بشكل حقيقي، وتطعيم الأوضاع بعناصر كانت مختلفة مع الخريطة السياسية.

وأضاف أنه آن الوقت ليجلس الجميع على مائدة وطنية وأن يتم الحديث بلغة مختلفة، لا هي لغة الصياح ولا الاستعراض، ولا التطلع لمناصب ولا الرغبة في الحصول على مكاسب.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور أصبحت واردة، موضحًا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت بمثابة الأمر الملهم للتغيرات المحتملة إقليميا وضرورة تمشي الأوضاع الداخلية في مصر معر هذه التغيرات.

وأوضح أن مصر تسترد حاليا بشكل كبير جزءا من دورها الريادي في المنطقة العربية بغض النظر عن كثرة مشكلاتها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحمل على كاهله أعباء أكبر من أي حاكم آخر بالمنطقة.

واستشهد بأن مصر يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، مع أزمة محتملة في الحبوب والقمح، مع احتمالات متاعب في البترول.