باكستان: إعادة فرض قيود مكافحة كورونا بسبب زيادة الإصابات

أصبحت باكستان اليوم الأربعاء، أول دولة في جنوب أسيا تعيد فرض بعض القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بما يشمل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بسبب الزيادة في الإصابات الجديدة.



وقال وزير الصحة الباكستاني قادر باتيل في العاصمة إسلام أباد إن بلاده سوف تبدأ مجددا تطعيم الأطفال الذين بين سن خمسة أعوام و11 عاما اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.



ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار وكالة الطيران المدني في باكستان أمرا بارتداء الكمامات خلال الرحلات الجوية.



وكانت باكستان ألغت جميع قيود مكافحة فيروس كورونا العام الجاري في ظل تراجع الإصابات لأقل من مئة يوميا.



ولكن حصيلة الإصابات اليومية ارتفعت مجددا الأسبوع الجاري حيث جرى تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.



وارتفعت نسبة الإصابات الجديدة لأكثر من 10 % بين كل الأشخاص الذين خضعوا للاختبار في مدينة كراتشي المأهولة بشدة بجنوب البلاد.



وقال وزير الصحة باتيل: "لا نشعر بالقلق، ولكن يجب أن نكون على حذر".



وأصيب أكثر من 5ر1 مليون شخص في باكستان منذ بداية الجائحة وتوفى أكثر من 30 ألف شخص على صلة بالفيروس.