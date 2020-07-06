عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إغلاق سائقي الشاحنات في بوينس آيرس، الطرق المؤدية إلى العاصمة الأرجنتينية؛ احتجاجًا على نقص الوقود وارتفاع أسعاره، إلى مستويات كبيرة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

ورغم تعهد الحكومة الأرجنتينية بضمان إمدادات الوقود، فقد اشتكي عدد كبير من سائقي الشاحنات من ظاهرة غلاء الأسعار واستفادة محطات الخدمة من هذه الظاهرة. من جهة أخرى طالب السائقون برسوم أعلى لتسليم الحبوب.

وفي أبريل الماضي، أضربت جمعية سائقي الشاحنات Fetra عن العمل لعدة أيام، حتى استجابت الحكومة لطلبها بزيادة أسعار الشحن بنسبة 20%، كما وعدت السلطات بتزويد سائقي الشاحنات بشكل طبيعي بالديزل.

ويمثل النقل البري في الأرجنتين 86% من حجم الإمداد الزراعي، وتعتمد تجارة فول الصويا والذرة بشكل كبير على قطاع النقل بالشاحنات، لأنه يربط الحبوب المقطوعة من المناطق النائية من البلاد إلى الموانئ.

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من غير المرجح أن يحصل المستهلكون على الكثير من الهدوء في التكاليف المرتفعة الحالية المرتبطة بنقل السلع على المدى القريب، وفقًا لتوقعات محللين.