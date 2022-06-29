 رومانيا توافق على تأجيل جديد لسداد أقساط القروض المصرفية لمدة 9 شهور - بوابة الشروق
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رومانيا توافق على تأجيل جديد لسداد أقساط القروض المصرفية لمدة 9 شهور

بوخارست - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:56 م

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا، قبيل بدء اجتماع لمجلس الوزراء في بوخارست، إن الحكومة سوف توافق على تأجيل جديد لمدة تصل إلى 9 شهور لمدفوعات القروض المصرفية للمواطنين والشركات التي تعاني في مواجهة آثار الأزمات المتداخلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن مشروع قانون منشور على موقع وزارة المالية الرومانية، أنه على الراغبين في الاستفادة من تأخير سداد أقساط فوائد القروض تقديم دليل على أن متوسط نفقاتهم الشهرية ارتفع بنسبة 25% على الأقل بالنسبة للمواطنين.

أما الشركات الراغبة في الاستفادة فعليها تقديم ما يدل على تسجيل نتائج مالية أقل بنسبة 25%.


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