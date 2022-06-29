الرئيس الفنلندي: تركيا وافقت على دعم مقترح انضمامنا لعضوية الناتو

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم /الثلاثاء/ إن تركيا وافقت على دعم مقترح انضمام بلاده والسويد لعضوية حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وأضاف نينيستو - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم- إنه تم توقيع مذكرة مشتركة بهذا الشأن بين تركيا وفنلندا والسويد اليوم في مدريد قبل قمة "الناتو" حيث تؤكد المذكرة التزام فنلندا والسويد وتركيا بتقديم الدعم الكامل ضد التهديدات التي يتعرض لها أمن بعضهم البعض".

وشدد الرئيس الفنلندي على أن "الخطوات الملموسة لانضمامنا إلى الناتو سيتم الاتفاق عليها من قبل حلفاء الناتو خلال اليومين المقبلين، لكن هذا القرار بات وشيكاً الآن".