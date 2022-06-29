الخارجية السودانية: نمارس ضبط النفس لمنع التصعيد مع إثيوبيا

بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني، دفع الله الحاج، مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان ربوبرت فيروزر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أكد الحاج، التزام الحكومة بحماية حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بينما أشاد فيروزر بهذه السياسة، مؤكداً أهمية تضافر جهود كل الأطراف السودانية للتغلب على الصعوبات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وضرورة الحوار من أجل التوصل إلى حلول للأزمة السياسية وتحقيق السلام.

وقدم وكيل الوزارة شرحًا مستفيضًا حول أحداث الفشقة، موضحا أن قوات إثيوبية قد دخلت الأراضي السودانية، واختطفت سبعة جنود سودانيين ومدني، وأعدمتهم ومثلت بجثثهم.

وشدد أن ما قامت به إثيوبيا لا يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية وطبيعة العلاقة بين البلدين، مشيراً أن «واجب حكومة السودان الدفاع عن أراضيه ومواطنيه، وأن السودان يمارس ضبط النفس لمنع التصعيد».

فيما أعرب «فيروزر» عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية، مبيناً أن بريطانيا والشركاء الدوليين يودون مساعدة السودانيين للخروج من الأزمة الراهنة.

وشدد على ضرورة عمل الجميع، من أجل الوصول إلى التوافق، والذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف، قائلًا إنه ليس من مصلحة البلدين تصعيد الأوضاع، وأثنى على موقف السودان وممارسته ضبط النفس منعا للتصعيد.