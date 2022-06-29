الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة

بحث وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتي شريف العلماء اليوم الأربعاء، مع مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النظيفة.

واستعرض الجانبان وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين الشباب في مجال الابتكارات والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة، والعمل الوثيق مع الشركاء في ألمانيا لتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية قطاع الطاقة النظيفة في البلدين.

وأكد الوزير الإماراتي دور اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها.

وأوضح أن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن الطاقة تعد المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.