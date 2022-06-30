السفير المصرى يسلم رئيس وزراء أرمينيا دعوة الرئيس السيسي للمشاركة فى قمة قادة العالم على هامش مؤتمر المناخ

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سلم السفير بهاء الدين بهجت دسوقي، سفير مصر بيريفان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى قمة قادة العالم التي ستعقد يومي 7 و8 نوفمبر القادم على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان رئيس الوزراء الأرميني أعرب خلال استقباله السفير المصرى عن سعادته بتلقيه الدعوة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء حول سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاتصالات والسياحة.

وفي هذا الصدد، أكد السفير بهاء الدين بهجت دسوقي اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع أرمينيا في مختلف المجالات.

وأشار الى انعقاد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين قريبا، وكذلك الإعداد لعقد الجولة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء الأرميني على ضرورة الاستمرار في العمل على تنفيذ برامج وأفكار محددة من قبل حكومتي البلدين، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأعرب عن ثقته فى أن الجهود المبذولة ستسفر عن نتائج إيجابية من شأنها دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.