نقابات عمال الحفر تتوصل إلى اتفاق بشأن الأجور في النرويج

توصلت النقابات التي تمثل أكثر من ثمانية آلاف من عمال الحفر إلى اتفاق وساطة مع اتحاد مالكي السفن النرويجية، بشأن الوقت الإضافي، لتجنب إضراب.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاق، الذي يشمل الموظفين في المنشآت المتنقلة، بالإضافة إلى حفر المنصات في المنشآت الدائمة على الجرف النرويجي، ينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 7. 3% ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ويتماشى ذلك مع الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الصناعات المعرضة للمنافسة والتي تضع الإطار للتفاوض في الصناعات الأخرى.

وحتى الآن تمكنت صناعة النفط والغاز النرويجية من تفادي إضرابات، مثل تلك التي أغلقت حوالي 8% من الإنتاج قبل عامين.