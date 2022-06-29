مجلة أمريكية: على الناتو البدء في التحرك نحو وقف إطلاق النار وإنهاء اللعبة الدبلوماسية بأوكرانيا

قالت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية ، اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا كانت ”بمثابة جرس إنذار جيوسياسي لأوروبا، وأنه وينبغي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الاستفادة من هذه اللحظة.

وأضافت المجلة في تقرير : ”لقد حان الوقت الآن لحلف الناتو لبدء التحرك نحو وقف إطلاق النار ونهاية اللعبة الدبلوماسية في أوكرانيا للحفاظ على التضامن عبر الأطلسي، والحماية من التهديدات المحلية للديمقراطية الليبرالية التي قد تشكل تهديدا أكبر للمجتمع الأطلسي من روسيا".

فيما رأت المجلة أن ”الروابط الأعمق بين ”الناتو“ والاتحاد الأوروبي توفر سبيلا واحدا لتحسين التكامل الجيوسياسي والجيو اقتصادي“.

وأضافت أن الخيار الآخر هو إنشاء مجلس جديد عبر دول المحيط الأطلسي مكلف بمعالجة قضايا السياسة بطريقة تتجاوز الحواجز المؤسسية والبيروقراطية وتكسرها.

وتابعت: ”يمكن أن يضم هذا المجلس ممثلين من الناتو والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أعضاء مختارة؛ ما يوفر الإشراف على أجندة ديناميكية ومتنوعة عبر الأطلسي“.

واعتبرت المجلة أن ”تداعيات الحرب تبرز بوضوح مدى عمق العولمة والاعتماد المتبادل على خلق الحاجة إلى أشكال جديدة من الحكم والتعاون عبر الأطلسي“.

وأوضحت أنه ”على نفس القدر من الأهمية، يجب على أي هيئة إشرافية جديدة أن تراقب عن كثب الروابط الحميمة المتزايدة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية“.

وقالت المجلة إن مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم إنشاؤه مؤخرًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقدم مثالًا جيدًا للابتكار المؤسسي الذي يهدف إلى تمكين السياسة لمواكبة التغيير التكنولوجي.

وأضافت: ”إذا أغفل القادة على جانبي المحيط الأطلسي مثل هذه الروابط ، فإنهم يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة ومخاطر التضامن عبر الأطلسي“.

وأشارت المجلة إلى أن تداعيات الصراع الروسي الأوكراني تشمل مجموعة واسعة من القضايا؛ مثل الأمن السيبراني، والأمن الغذائي، وسلاسل التوريد، والهجرة، والعلاقات مع الصين، ونظام المدفوعات.