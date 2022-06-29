توقعات بارتفاع أسعار الحبوب في العالم بنسبة 34% حال تدهور صادرات روسيا وأوكرانيا

حذر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء "فاو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ارتفاع حاد لأسعار الحبوب في العالم في المستقبل القريب، إذا أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى تدهور صادرات البلدين من المنتجات الزراعية.

وقالت المنظمتان إنه إذا تم منع أوكرانيا من تصدير محصولها الزراعي سترتفع أسعار الحبوب بنسبة 19% مقارنة بمستواها قبل الحرب التي نشبت في أواخر فبراير الماضي. وإذا تراجعت صادرات روسيا من الحبوب بمقدار النصف يمكن أن ترتفع الأسعار العالمية بنسبة 34%.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسيان للحبوب في العالم، حيث تعتمد الكثير من دول العالم ومنظمات الإغاثة على إنتاج الدولتين لسد احتياجاتها من الحبوب.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ترك مساحات شاسعة من أراضي الأخيرة بدون زراعة، كما أغلق العديد من موانئ تصدير المنتجات الأوكرانية.

في الوقت نفسه يعاني إنتاج الحبوب في روسيا من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الغزو.

وحذرت المنظمتان اليوم من استمرار تداعيات الحرب عشر سنوات. وأضافت المنظمتان أن هذا "يؤكد أهمية المحافظة على قدرات أوكرانيا على الإنتاج والتصدير".

كما أشارتا إلى أنه في السيناريو الأسوأ يمكن أن ترتفع الأسعار بنسب أكبر، باستثناء التوقعات بدخول دول أخرى إلى سوق تصدير الحبوب بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن النقص في الإمدادات.

وتوقع التقرير تراجع إنتاج وصادرات الحبوب في روسيا وأوكرانيا خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى أن المستويات المنخفضة قد تستمر حتى 2024. هذه النتيجة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية في العالم.