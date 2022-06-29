توجت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة، ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، والمقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وحققت ضحى هاني الميدالية البرونزية بعد خسارتها أمام بطلة تركيا بنتيجة 2 - 0.

وكانت لاعبة منتخب الفراعنة قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة قبرص بنتيجة 2 - 1، في منافسات دور الـ16، قبل أن تفوز على بطلة صربيا بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد البعثة المصرية لـ20 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.