شولتس يعد أوكرانيا في قمة الناتو بمزيد من توريدات الأسلحة

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وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أوكرانيا، بمزيد من توريدات الأسلحة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، إن بلاده "ستوفر الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا بصورة عاجلة" وذلك إلى جانب المساعدات الإنسانية والمالية.

وأضاف شولتس أن "الرسالة هي أننا سنواصل هذا الأمر طالما كان ذلك ضروريا وبالكثافة اللازمة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت في مدريد أمس الثلاثاء أن بلادها ستزود أوكرانيا بثلاثة مدافع هاوتزر 2000 أخرى.

وكانت أوكرانيا حصلت بالفعل على سبع قطع من هذه المدفعية الثقيلة التي يصل مداها إلى 40 كيلومترا من مخزونات الجيش الألماني.

من ناحية أخرى، رحب شولتس بالاتفاق على ضم السويد وفنلندا إلى الناتو "فهذا أمر مهم جدا جدا بالنسبة لنا، وكلتا الدولتين تتناسبان بشكل جيد مع تحالفنا".

كانت تركيا أعلنت أمس تخليها عن رفض انضمام الدولتين إلى الناتو وكانت الدول الثلاث (تركيا والسويد وفنلندا) اتفقت أمس على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.