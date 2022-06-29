أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الأثيوبية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الأثيوبية، والتي أسفرت عن مقتل سبعة جنود سودانيين ومواطن سوداني في أثيوبيا، معربا عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في بيان اليوم الأربعاء، عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد القوات المسلحة السودانية، مجددا دعوة الأمين العام للجامعة العربية إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.

وشدد على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.