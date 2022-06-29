تبدأ استعدادات ومظاهر عيد الأضحى باكرا في محل "مصطفى علي" الذي يعرفه أبناء منطقة سكنه في السيدة بـ"أبو ماندو"، إذ تتراص الكباش بمختلف أشكالها أمام المحل مثيرة فضول الزبائن الذين يتوافدون لانتقاء أضاحيهم بعناية فائقة.

وبينما يحرص المشترون على مراعاة شروط الأضحية الصحيحة في الخروف قبل الشراء، لا يبخل مصطفى بالنصيحة، وتوضيح كيفية اختيار الأضحية صحيحة التغذية الخالية من العيوب، وتجنب الخدع التي يلجأ إليها بعض البائعين لزيادة المكسب على حساب مصلحة المشتري.

يقول مصطفى علي، في حديثه لـ"الشروق"، إن الخراف الرائجة في الأسواق قبيل العيد تنقسم إلى نوعين، الخروف الصعيدي الذي يتميز بجودة علافته، بينما يمتاز الخروف البحراوي المسمى بـ"الرحماني" بقِلة دسمه نسبيا ووفرة اللحم فيه.

وعن كيفية تحديد الأضحية وفيرة اللحم لانتقائها، نصح بالتركيز على "ظهر الخروف" والتأكد من كثرة لحمه، لأنه العضو الذي يدل على لحم الأضحية أكثر من غيره، مضيفا أن البطون الكبيرة للخراف لا تعني شيئا، إذ يعمد بعض البائعين لسقاية الخراف بالماء والملح؛ لتبدو بطونها ممتلئة دون أن تكون وافرة اللحم.

وتابع أن اللية الكبيرة للخروف ترفع من وزنه ولا تدل على وفرة اللحم فيه، إذ تحوي الكثير من الدهون؛ لذلك ينصح بالخراف صغيرة اللية للمشترين.

وللتأكد من كثرة لحم ظهر الخروف، نصح مصطفى بأن يستعرض المشتري حركة الخروف دون تواجد البائع بجانبه، إذ قد يقوم بضغط بطن الخروف ليجعل الظهر يبدو ممتلئا باللحم.

ولفت إلى الابتعاد عن الخراف ضخمة البنية ذات القرون الكبيرة، إذ قد لا تكون حسنة التغذية لكن عظامها العريضة تمنحها وزنا عاليا على الميزان.

وعن تجنب الخدع في موازين الأضاحي، أوضح أنه من الضروري التأكد من ابتعاد الجميع عن الميزان وقت وزن الأضحية، وعدم وجود حبال حوله غير الحزام المربوطة به الأضحية، إذ يقوم بعض البائعين بالاتكاء على الميزان بأيديهم، أو جره بالحبال لتثقيل وزن الأضحية.

وأضاف أنه من الممكن للمشتري استئذان البائع لوزن الضحية بالميزان الرقمي المتواجد بكثير من المناطق، إلا أنه يحسب وزن الأضحية بالجرامات التي يضيفها الجزار على السعر.

أما عن الموازين المنتشرة لدى الجزارين، قال إنها تنقسم إلى "القباني ذو الرمانة" الذي يحسب بالكيلوجرام دون حساب الجرامات، الذي يتم ختمه من قبل هيئة الدمغات سنويا للتأكد من صحة قياساته، بينما يزن البعض الآخر بـ"ميزان الطبلية" وهو أعلى دقة.

وعن طريقة التأكد من السلامة الصحية للخروف، وهي شرط أساسي بالأضحية، أشار إلى أنه من المهم التأكد من رؤية الأضحية أثناء قيامها بالأكل والشرب بشكل معتاد، وكذلك رؤيتها تتحرك؛ للتأكد من عدم وجود تقوسات بحوافرها أو عرج أو تعرض أي من الأطراف للقطع.

ونوه بضرورة تفحص أنف وفم الأضحية، والتأكد من عدم سيلان الأنف، أو وجود جروح في الفم، إذ كليهما يدل على مرض الأضحية.

وعن تطورات الأسعار باللحوم، أكد أن الشائع لديه وبالمحلات المحيطة في نطاق السيدة زينب، حساب الكيلوجرام من الخروف الحي بـ84 جنيها، وهي جميعها من الخراف البلدية بين الصعيدي والرحماني.

وبينما يقوم مصطفى بالتحدث للزبائن أثناء عمليات البيع، لا تغفل عين "ماندو"، ابنه الصغير الذي لم يتجاوز الـ11 عاما، عن قطعان الأغنام التي يتابعها برعاية بالغة، وبعكس الأطفال الذين ينتظرون العيد للعب في الشوارع، يشحذ "ماندو" سكينه جيدا استعدادا للمشاركة في إحياء شعيرة النحر؛ ليتلقي دروس الحرفة من والده الذي تمرس بالجزارة منذ زمن.