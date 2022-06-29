وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين نسف الثقة بين الناتو وروسيا

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتدمير الثقة بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بمناسبة بدء قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد: "كنا نريد أن نواصل العيش في سلام مع روسيا. ولم يكن هدف الناتو أبدا أن يدخل في مواجهات مع روسيا".

وتحدثت بيربوك عن محالات بناء الثقة بين الحلف وروسيا على سبيل المثال عن طريق القانون التأسيسي لمجلس الناتو-روسيا "لكن روسيا -وبأصدق معنى للكلمة- نسفت هذه الثقة".

ووصفت بيربوك الحلف بأنه اتحاد دفاعي "وقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل مواصلة العيش في سلام ولهذا السبب لم نتسلح بشكل كبير في العقود الأخيرة، وللأسف أصبح هذا ضروريا الآن لأن الرئيس الروسي يجبرنا على ذلك".