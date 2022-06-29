اليونسيف: ارتفاع معدلات زواج الأطفال في إثيوبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إن أسوأ موجة جفاف تشهدها إثيوبيا منذ 40 عاما أثرت سلبيا على عقود من التقدم الذي تم إحرازه لمواجهة زواج الأطفال وختان الإناث في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اليونسيف قالت في بيان اليوم الأربعاء، إنه خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت حالات زواج الأطفال بنحو 3 أضعاف في إقليم صومالي في إثيوبيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت بأكثر من الضعف في ثلاثة أقاليم أخرى.

وقال اندي بروكس، مستشار حماية الأطفال باليونسيف لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأسر الفقيرة تتبادل الفتيات الصغيرات مقابل المهور، "للتخلص من عبء تحمل نفقات فرد آخر بالأسرة".

وأضاف أن الفتيات في عمر 12 عاما يتم إجبارهن على الزواج من رجال أكبر من عمرهن بـ5 أضعاف، كما أن هناك زيادة في ختان الفتيات.

ويشار إلى أنه قبل الزيادة التي تم تسجيلها هذا العام، كان 40% من الفتيات في المنطقة يتزوجن قبل سن 18 عاما، مقارنة بـ70% منذ 3 عقود.